Cuba y la política de la cancelación: el caso del juicio a Cubainformación y Euskadi-Cuba

David Rodríguez Fernández*

Cubainformación

El 15 de febrero tendrá lugar el juicio contra José Manzaneda, coordinador del multimedio Cubainformación, y contra la representación legal de Euskadi-Cuba, entidad que ostentaba la titularidad de la web donde se alojaba dicho medio en el tiempo en el que se centra la acusación por parte de Javier Larrondo, el presidente de la ONG “Prisoners Defenders”, una organización alineada a la política de agresión económica y política de EEUU contra a Cuba. Esta persona dice que ha sido víctima de una “campaña” que conlleva delitos de injurias graves, calumnias graves y de incitación al odio. Se basa en la publicación de un artículo periodístico el 5 de octubre de 2020, en la web www.cubainformacion.tv, titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, en el que se le define como “criminal de guerra”, al ser parte de las personas que justifican el bloqueo económico a Cuba, en este caso atacando a la cooperación médica cubana en terceros países. Es decir, por un trabajo estrictamente periodístico, desde el legítimo ejercicio de la libertad de expresión por parte del periodista y en el contexto de la comunicación informativa, pide 6 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros, además de otras multas.

Todo indica que su objetivo no es otro que criminalizar la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad ideológica, y tratar de provocar la muerte civil del medio de comunicación para silenciar su voz, por un lado, y de la asociación Euskadi Cuba, para impedir que siga siendo un agente de cooperación y solidaridad con la isla caribeña, por otro. Esto no debería tener ningún recorrido. Pero los poderosos dueños de su organización que supuestamente defiende los DDHH saben del impacto del trabajo de Cubainformacion, con cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, con trabajos periodísticos rigurosos y fundamentados que desmontan gran parte de las mentiras y manipulaciones informativas. Y también saben de los resultados de Euskadi-Cuba, organización referente no solo en su territorio sino en el conjunto de las organizaciones de solidaridad con Cuba y de la cooperación al desarrollo. Precisamente en estos días se reportaba desde Cuba el saldo positivo en esferas como la agroalimentación ecológica en provincias orientales del país, tras años de ejecución de proyectos de cooperación junto a contrapartes cubanas.

Cuba ha sido víctima de un bloqueo mediático que ha complementado el bloqueo económico, comercial y financiero desde los inicios del triunfo de la Revolución. Cuba ha tenido que resistir y defenderse desde entonces, con la verdad y con creatividad. Por su parte, las personas, profesionales y organizaciones que establecen vínculos de solidaridad con Cuba y su proceso revolucionario también son silenciadas, y cuando no lo consiguen, son estigmatizadas para provocar su cancelación por el Poder. En este caso del juicio a Cubainformación y Euskadi Cuba se trata además de una contradicción que llama la atención, ya que el presidente de una Asociación que dice defender los DDHH y denunciar la supuesta falta de libertad en la isla, quiere silenciar una voz disidente y critica con la mayor y más sostenida guerra económica que sufre un país, el bloqueo de EEUU a Cuba. Una guerra, por cierto, que ha sido denunciada por más de 30 años en las Naciones Unidas, exigiendo poner fin inmediatamente, y juzgada por un Tribunal Internacional, simbólico pero jurídicamente fundamentado, el pasado mes de noviembre de 2023 en el Parlamento Europeo en Bruselas, con un panel formado por seis juristas, quienes condenaron al gobierno de EEUU por delitos de agresión contra la soberanía así como de crimen de guerra que viola los DDHH contra todo un pueblo que puede conllevar al genocidio, y que deben compensar a las víctimas.

Volviendo a la acusación, todo parece indicar que es infundada y que no constituye delito alguno. Por tanto, ¿no responderá esta utilización de la Justicia al interés de la derecha externa y la mafia de Miami, junto a su delegación hispana, de atacar a una de las cabezas visibles y con mayor impacto del movimiento solidario para acabar con toda la solidaridad con Cuba, y por extensión continuar agrediendo a la propia Cuba?

Ante este ataque contra toda la solidaridad, más allá de la vinculada con Cuba, es necesario activar toda nuestra complicidad y solidaridad, tanto económica para soportar el juicio y seguir manteniendo activo Cubainformación, como política para denunciar la agresión lawfare a las organizaciones y personas que desarrollan actividades de solidaridad con Cuba. Tratan de cancelar a Cubainformación y a Euskadi Cuba. ¿Por qué razón?

Cubainformación nació en 2007 y en estos casi 17 años se ha convertido en el principal medio de comunicación del movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo. Es un proyecto comunicativo realizado, apoyado y sostenido por diferentes entidades y personas del Movimiento de Solidaridad con Cuba a nivel internacional. Se trata de un proyecto de información alternativa sobre Cuba en idioma español (principalmente), basado en cuatro soportes: televisión por Internet, radio, revista en papel y web de noticias. La Revolución cubana sufre una campaña permanente de manipulación informativa, cuya intencionalidad es presentar como inviable, injusto y antidemocrático el modelo cubano de desarrollo y su sistema político y económico, así como tratar de justificar el bloqueo económico y asfixiar el pueblo cubano para provocar un cambio de gobierno, dirigido desde el exterior. En ese sentido, Cubainformación pretende ser una brecha en el bloqueo mediático que sufre Cuba desde los grandes oligopolios de la información, principalmente de Estados Unidos, América Latina y Europa. En definitiva, es una herramienta del Movimiento de Solidaridad con Cuba para informar acerca de la realidad de este país, incidiendo especialmente en los aspectos que de una manera sistemática silencian, censuran o manipulan los grandes medios de comunicación internacionales.

Por su parte, Euskadi-Cuba es una organización internacionalista vasca de amistad y solidaridad con Cuba, fundada en 1989, que forma parte de la red mundial de solidaridad política, cultural y económica con el pueblo cubano, con más de 1600 organizaciones en los cinco continentes. Aunque su labor es fundamentalmente política, desarrolla acciones en diferentes campos, teniendo como eje central el apoyo a la Revolución cubana y la defensa de su programa de desarrollo social. Además, pertenece al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) y a la Coordinadora de ONGDs de la Comunidad Autónoma Vasca. En este sentido, posee una vasta experiencia en materia de cooperación al desarrollo.

El movimiento de solidaridad que se ha generado en torno a Cubainformación y Euskadi-Cuba es una muestra más del reconocimiento social y autoridad moral de ambas entidades, siendo una referencia en el ámbito de la comunicación y de la cooperación al desarrollo respectivamente.

Son tiempos de resistencia creativa también para la solidaridad con Cuba. Nos va la vida en ello. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. En defensa de la verdad, la libertad de expresión y de la cooperación con Cuba, debemos mostrar toda nuestra solidaridad con José Manzaneda, Cubainformación y Euskadi-Cuba. Y sí, las Naciones Unidas expresan que el bloqueo económico contra un país es un acto de guerra, que provoca muerte, escasez y desesperación, constituyendo crímenes contra todo un pueblo; por tanto, sus colaboradores necesarios son también, por extensión, criminales de guerra. Seguiremos luchando junto a Cuba hasta acabar con el bloqueo.

* David Rodríguez Fernández es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí y Miembro de Honor de la Fundación Nicolás Guillén de La Habana.

